V Iranu usmrtili štiri moške, obsojene vohunjenja za Izrael

Teheran, 29. januarja - V Iranu so davi usmrtili štiri moške, ki so jih obsodili zaradi sodelovanja z Izraelom pri načrtovanju sabotaže iranskega obrambnega objekta. Medtem so v nedeljo v Teheranu sklenili sojenje švedskemu diplomatu Johanu Floderusu, ki je obtožen vohunjenja za Izrael.