Skopje, 28. januarja - Sara Tokić se je na namiznoteniškem evropskem prvenstvu do 21 let v Skopju izkazala s srebrno kolajno v dvojicah. Z Romunko Luciano Mitrofan sta v finalu morali priznati premoč Romunkama Bianci Mei Rosu in Eleni Zaharii, ki sta slavili s 3:1 (5, -8, 0, 3).