Prehodno vlado v Severni Makedoniji bo do volitev vodil Talat Xhaferi

Skopje, 28. januarja - Poslanci parlamenta v Severni Makedoniji so danes za predsednika tehnične vlade izvolili Talata Xhaferija, ki je postal prvi etnični Albanec na tem položaju. Xhaferi je prejel 65 od 120 glasov in bo funkcijo opravljal sto dni oziroma do parlamentarnih volitev, ki bodo 8. maja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.