Slovenci na Kulmu ubranili ekipni svetovni naslov

Bad Mitterndorf, 28. januarja - Slovenski smučarski skakalci Lovro Kos, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc so na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu ubranili ekipni naslov iz Vikersunda 2022. Za Slovenijo so osvojili še 11. kolajno na SP letalcev, od tega četrto zlato. Poleg ekipnega zlata izpred dveh let sta bila prvaka še Peter Prevc (2016) in Robert Kranjec (2012).