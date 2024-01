Miami, 28. januarja - V soboto popoldne je iz Miamija prvič izplula največja križarka na svetu, poimenovana Icon of the Seas. Križarka podjetja Royal Carribbean, ki so jo skoraj tri leta izdelovali v ladjedelnici na Finskem, je daljša od višine Eifflovega stolpa in lahko sprejme več kot 5600 potnikov ter 2350 članov posadke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.