Zaradi afere z neupravičenimi odpovedmi zaposlitev odpuščen vodja Britanske pošte

London, 28. januarja - Po tem ko so britanski mediji nedavno razkrili, da je zaradi napake v informacijskem sistemu Horizon med letoma 1999 in 2015 več kot 700 vodij poštnih poslovalnic neupravičeno prejelo odpoved zaposlitve, je ministrica za gospodarstvo in trgovino Kemi Badenoch danes sporočila, da je s položaja razrešila vodjo Britanske pošte Henryja Stauntona.