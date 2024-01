Mastnak in Kotnik brez presežka na ekipni tekmi

Feldkirch, 28. januarja - Slovenska deskarja Tim Mastnak in Gloria Kotnik sta na ekipni tekmi za svetovni pokal v avstrijskem Simonhöheju izpadla že po osmini finala in zasedla končno deseto mesto, potem ko preizkušnje nista končala. Zmagala sta Avstrijca Andreas Prommegger in Sabine Schöffmann.