Zelko brez zlate skupine na SP in norme za OI

Adelaide, 28. januarja - Mariborski jadralec Žan Luka Zelko je na svetovnem prvenstvu v olimpijskem razredu ilca 7 v avstralski Adelaidi po tretjem regatnem dnevu in po kvalifikacijah na 52. mestu (80 točk) in je za las zgrešil zlato skupino in s tem boj za normo za olimpijske igre v Parizu. Z devetimi točkami pred finalnimi regatami vodi domačin Matt Wearn.