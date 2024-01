Na jugu Gaze intenzivni spopadi, v Parizu pogovori o prekinitvi ognja

Gaza, 28. januarja - Na območju Gaze se nadaljujejo intenzivni spopadi, ki so najhujši v Han Junisu na jugu palestinske enklave. Tisoči civilistov so na poziv izraelske vojske zbežali proti meji z Egiptom. Ameriški mediji medtem poročajo, da naj bi bil blizu dogovor o prekinitvi spopadov in izpustitvi preostalih talcev. Pogovori o tem naj bi danes potekali v Parizu.