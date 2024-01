Slovenski rokometaši v kvalifikacijah za OI s Španijo, Brazilijo in Bahrajnom

z izjavo Uroša Zormana o tekmecih v 7. in 8. odstavku

Ljubljana, 27. januarja - Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo med 14. in 17. marcem v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu merila v skupini 1 s Španijo, Brazilijo in Bahrajnom. To je postalo jasno po današnji zmagi Egipta na afriškem prvenstvu. Prizorišče turnirja sicer še ni znano.