Izidi smučarskega teka v Gomsu

* Izidi: - ženske, sprint prosto: 1. Linn Svahn (Šve) 2. Maja Dahlqvist (Šve) 3. Jonna Sundling (Šve) 4. Frida Karlsson (Šve) 5. Emma Ribom (Šve) 6. Nadine Fähndrich (Švi) ... 45. Anja Mandeljc (Slo) - skupno (20): 1. Jessie Diggins (ZDA) 1641 2. Linn Svahn (Šve) 1412 3. Frida Karlsson (Šve) 1266 4. Emma Ribom (Šve) 1244 5. Rosie Brennan (ZDA) 1239 6. Victoria Carl (Nem) 1182 ... 81. Anja Mandeljc (Slo) 47 101. Eva Urevc (Slo) 19 - moški, sprint prosto: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (NOr) 2. Lucas Chanavat (Fra) 3. Haavard Solaas Taugboel (NOr) 4. Valerio Grond (Švi) 5. Erik Valnes (NOr) 6. Richard Jouve (Fra) ... 53. Vili Črv (Slo) 59. Anže Gros (Slo) 60. Miha Šimenc (Slo) - skupno (20): 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1512 2. Erik Valnes (Nor) 1311 3. Paal Golberg (Nor) 1101 4. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 994 5. Hugo Lapalus (Fra) 807 6. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 788 ... 83. Miha Šimenc (Slo) 88