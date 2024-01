Jorgić v Goi končal v osmini finala

New Delhi, 27. januarja - Najboljši slovenski teniški igralec Darko Jorgić je svoje nastope na močnem turnirju v indijski Goi končal v osmini finala. V obračunu klubskih soigralcev pri Saarbrücknu, ki se poznata do potankosti, ga je s 3:2 premagal Nemec Patrick Franziska, s katerim imata vedno izenačene in negotove dvoboje.