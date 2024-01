Vreme: Danes in jutri bo jasno

Ljubljana, 27. januarja - Danes bo jasno. Sprva bo po nekaterih kotlinah osrednje Slovenije in po nižinah Primorske megla. Popoldanske temperature bodo od 6 do 12, v Vipavski dolini ob šibki burji do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 5 do 10, na Goriškem in ob morju do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda doteka v višinah k nam suh in prehodno nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V Padski nižini ter na območju severnega Jadrana bo sprva megleno, čez dan pa bo povsod jasno. V Kvarnerju bo zapihala šibka burja. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden. Zaradi temperaturnega obrata bo nekaterih kotlinah povečana onesnaženost zraka s trdimi delci.