Jemenski hutijevci napadli in poškodovali britanski tanker

Sana, 27. januarja - Jemenski hutijevci so v petek sporočili, da so z raketo zadeli britanski naftni tanker v Adenskem zalivu, ki ga je po napadu zajel ogenj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do napada je prišlo isti dan, ko je ameriška vojaška ladja sestrelila raketo hutijevcev, ki je letela proti njej.