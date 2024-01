Newyorške borze končale neenotno

New York, 26. januarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili neenotno. Petek na Wall Streetu se je končal s padcem večine indeksov, indeksa S&P 500 in Nasdaq sta ustavila niz šestih dni zaporedne rasti, indeks Dow Jones pa je ob koncu dneva rahlo pridobil, poroča poljska tiskovna agencija PAP.