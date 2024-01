Vezi Mikaele Shiffrin po prvih informacijah ostale cele

Cortina d'Ampezzo, 26. januarja - Današnji smuk alpskih smučark za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo, ki ga je dobila Avstrijka Stephanie Venier, so zaznamovali tudi padci in napake najboljših. Med njimi je med nastopom padla tudi najboljša smučarka zime, Mikaela Shiffrin. Prve informacije o poškodbi so spodbudne, kolenske vezi Američanke so ostale cele. Ilka Štuhec je bila 21.