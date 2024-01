Po odprtju prenovljene jahalnice v Kobilarni Lipica pričakujejo nove investicije

Lipica, 26. januarja - V Kobilarni Lipica so danes namenu predali prenovljeno in posodobljeno jahalnico. Investicijo v vrednosti nekaj manj kot tri milijone evrov je v celoti pokrilo ministrstvo za gospodarstvo, ki v tem letu načrtuje nekatere dodatne novosti. Poleg manjših posodobitev naj bi osrednjo pozornost namenili prenovi bazena in ureditvi welnessa.