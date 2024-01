Lucija in Anže Hribar ter Katja Vedenejeva najboljši po izboru GZS

Ljubljana, 26. januarja - Telovadca Lucija in Anže Hribar ter ritmičarka Jekaterina Vedenejeva so najboljši športniki leta 2023 po izboru Gimnastične zveze Slovenije. Krovna slovenska zveza je danes na slovesni prireditvi v ljubljanskem hotelu Slon podelila priznanja najuspešnejšim športnikom minulega leta in predstavila reprezentance Slovenije za leto 2024.