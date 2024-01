Hud padec Mikaele Shiffrin na smuku v Cortini d'Ampezzo

Cortina d'Ampezzo, 26. januarja - Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin je padla na smuku za svetovni pokal alpskih smučark v Cortini d'Ampezzo. Padec je bil hud, pomagati so ji morali reševalci, po pomoči je vstala, a je imela pokrčeno levo nogo in si je do mesta, kjer jo je pobral reševalni helikopter, pri hoji pomagala s palicama.