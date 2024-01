Obrežje, 26. januarja - Policisti so v četrtek in v noči na danes pri nezakonitem prevozu migrantov ujeli pet tujcev in Slovenca. Štiri so ujeli na območju novomeške policijske uprave, po enega pa na območju celjske in kranjske uprave. Vsem so zaplenili vozila in jim odvzeli prostost ter jih bodo pripeljali pred sodnika, so sporočili iz omenjenih policijskih uprav.