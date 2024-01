Za napad na policista in grožnje o okužbi s hepatitisom deset mesecev zapora

Ljubljana, 26. januarja - Ljubljansko okrožno sodišče je Mateju Jagru, ki je po kraji v trgovini napadel policista in jima grozil tudi s tem, da ju bo okužil s hepatitisom, dosodilo deset mesecev zapora, je razvidno iz sodbe. Za krajo, napad na policista in pretekle obsodbe mu je sodišče nato izreko skupno kazen leto in pol zapora, ki se izvrši z družbenokoristnim delom.