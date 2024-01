Denver doživel najvišji poraz v sezoni

New York, 26. januarja - Branilci naslova v severnoameriški ligi NBA, košarkarji Denverja, so ponoči gostovali v New Yorku, kjer so jim gostitelji s 122:84 prizadejali najvišji poraz v sezoni in se veselili pete zaporedne zmage. Minnesota je s 96:94 ugnala Brooklyn in je zdaj vodilna ekipa zahoda.