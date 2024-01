Nevladne organizacije po razveljavitvi razpisa pričakujejo sklenitev pogodb z ministrstvom

Ljubljana, 26. januarja - Nevladne organizacije, ki so bile izbrane na javnem razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic, so po njegovi razveljavitvi vnovič poudarile, da morajo biti razpisi transparentni in ustrezno izpeljani. Ministrstvo, od katerega pričakujejo podpis pogodb odgovarja, da bodo nerazporejena sredstva ostala namenjena razvoju nevladnih organizacij.