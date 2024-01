V novem ciklu kinoteke se kot prva predstavlja hrvaška filmska dediščina

Ljubljana, 26. januarja - V Slovenski kinoteki bo drevi prvi večer novega rednega mesečnega cikla Sezona klasičnih filmov, v okviru katerega bodo predstavljali digitizirano filmsko dediščino iz arhivov evropskih kinotek in filmskih muzejev. Kot prve so v goste povabili hrvaške kolege, ki bodo predstavili štiri digitizirane celovečerce in tri kratke filme.