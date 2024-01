Zelko 53. po prvem dnevu SP v Avstraliji

Adelaide, 26. januarja - Mariborski jadralec Žan Luka Zelko je po prvem dnevu in dveh plovih na svetovnem prvenstvu razreda ilca 7, ki bo v Adelaide potekalo do konca meseca, na 53. mestu. Zasedel je 21. in 17. mesto ter ima 38 točk. Povedel je Norvežan Hermann Tomasgaard, bronast na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 ima po dveh zmagah dve točki.