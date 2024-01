Dan Avstralije obeležili protesti v solidarnosti s staroselci

Canberra, 26. januarja - Več deset tisoč ljudi je danes na ulicah številnih avstralskih mest protestiralo ob dnevu Avstralije, ki obeležuje prihod evropskih kolonistov na celino. Nasprotniki praznika ga označujejo kot dan invazije in opominjajo na usodo avstralskih staroselcev, ki da so odtlej že več kot 200 let podvrženi kulturnemu genocidu.