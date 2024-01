Newyorške borze končale v zelenem

New York, 25. januarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Indeksa Dow Jones in S&P 500 sta danes dosegla nove rekorde po objavi podatkov stabilne gospodarske rasti v ZDA, pri čemer sta se izognila velikim padcem indeksov Tesle in Boeinga, poroča francoska tiskovna agencija AFP.