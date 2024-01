Podpisane pogodbe o urejanju ceste in kanala med Ankaranom in koprskim pristaniščem

Ankaran, 25. januarja - Predstavniki Občine Ankaran, Luke Koper in ministrstva za infrastrukturo so danes podpisali tri pogodbe, ki zadevajo dovoljenja, potrebna za začetek rekonstrukcije Železniške ceste med Ankaranom in Koprom ter ureditev kanala, pomembnega za poplavno varnost ankaranske bonifike, so sporočili z občine Ankaran. Gradbena dela naj bi se začela letos.