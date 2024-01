Mladina o ožanju meje med javnim in zasebnim (26. 1.)

Ljubljana, 26. januarja - Grega Repovž v komentarju Kaj je javno? piše o ožanju meje med javnim in zasebnim. Avtor meni, da ima vse več javnih uslužbencev popoldanske statuse podjetnikov in da tržijo znanje in vedenje. Javni sektor je hrbtenica države, njegova privatizacija pa je pot v državo in družbo razlik, opozarja.