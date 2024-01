Pred preiskovalno komisijo DZ o kanalu C0 bivši ministri

Ljubljana, 26. januarja - Potem ko so v torek zaslišali prve priče, bodo člani preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 danes nadaljevali z zaslišanji. Kaj vedo o projektu, bodo tokrat povedali trije nekdanji okoljski ministri in državni sekretar.