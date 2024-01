Flander odstopil z mesta prvega moža Intereurope

Koper, 25. januarja - Predsednik uprave Intereurope Borut Flander po treh mesecih odhaja s položaja. Nadzorni svet se je z njegovo odstopno izjavo seznanil na današnji seji in jo sprejel, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe. Flander bo Intereuropo vodil do izteka dogovorjenega odpovednega roka.