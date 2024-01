Ljubljanska borza: Indeks ob skoraj pol odstotka

Ljubljana, 25. januarja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je danes zdrsnil za 0,42 odstotka na 1299,32 točke. Skupaj so borzni posredniki ustvarili za 958.988 evrov prometa. Čeprav so ob predlogu države za izplačilo višjih dividend skoraj tri odstotke pridobile delnice Cinkarne Celje, pa so se ob objavi rezultatov poslovanja v 2023 pocenile najprometnejše delnice Krke.