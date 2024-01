Pristojni preiskujejo več pokolov živali na širšem območju Maribora

Maribor, 25. januarja - Policijska uprava Maribor in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obravnavata več pokolov gojene divjadi in drobnice v zadnjih tednih. Gre za približno 70 živali, ne glede na sume, da so povzročitelji psi, pa doslej niti inšpekcija uprave, pristojne za veterinarstvo, niti policija nista identificirali morebitnih lastnikov psov.