V Bežigrajski galeriji 2 razstava del Franceta Miheliča

Ljubljana, 26. januarja - V Bežigrajski galeriji 2 bodo drevi odprli razstavo del Franceta Miheliča. Naslovili so jo Nekoč, predstavila bo likovni opus z motivom kurenta in fantastičnega v risbi, sliki in grafiki iz zbirk Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, Loškega muzeja Škofja Loka in iz zasebnih zbirk.