Celjsko gledališče pripravljeno na 32. Dneve komedije

Celje, 25. januarja - Celjsko gledališče je pripravljeno na 32. Dneve komedije, ki bodo potekali med 10. in 25. februarjem. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal upravnik gledališča Miha Golob, so osmim tekmovalnim predstavam letos prvič dodali še pester spremljevalni program s predstavami iz Slovenije in tujine, okroglimi mizami in delavnicami.