Sodišče EU: V primeru neprijave na let z veliko zamudo ni pravice do pavšalne odškodnine

Luxembourg, 25. januarja - Pravica do pavšalne odškodnine zaradi velike zamude letalske družbe ne obstaja, če se potnik ne prijavi na let, ki je imel veliko zamudo, je danes odločilo Sodišče EU. Druga okoliščina, ko te pravice ni mogoče uveljavljati, je, če je nakup vozovnice za nadomestni let omogočil prihod na destinacijo z manj kot tremi urami zamude.