Japonec obsojen na smrt zaradi podtaknjenega požara

Kjoto, 25. januarja - Japonsko sodišče je danes spoznalo za krivega in na smrt obsodilo 45-letnega Japonca zaradi podtaknjenega požara in umora 36 ljudi v znanem studiu za animacije v Kjotu leta 2019. Njegovi odvetniki so zaradi duševne motnje zahtevali oprostilno sodbo, a so sodniki to zavrnili.