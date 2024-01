Dublin, 25. januarja - Uvoda v francosko kolesarsko pentljo na Irskem vse do nadaljnjega ne bo. Na otoku so si želeli, da bi Irska in Severna Irska v letu 2026 ali 2027 gostili uvod Toura, nemška tiskovna agencija dpa pa poroča, da so Irce ustavile težave s potrebnimi sredstvi.