Tesla s 40-odstotnim padcem četrtletnega dobička

New York, 25. januarja - Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je v sredo poročal o 40-odstotnem padcu dobička v zadnjem lanskem četrtletju, čeprav so prihodki narasli, povzema francoska tiskovna agencija AFP. V družbi so ob objavi rezultatov pojasnili, da so trenutno "med dvema velikima valoma rasti".