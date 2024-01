Mariborski policisti prosijo za informacije v zvezi s prometno nesrečo na Gosposvetski cesti

Maribor, 24. januarja - Mariborski policisti morebitne očividce prosijo za informacije o prometni nesreči, do katere je v torek ob 19. uri prišlo na Gosposvetski cesti. Voznik osebnega avtomobila je na prehodu za pešce zadel otroka, ki je bil pri tem lažje poškodovan.

Do nesreče je prišlo v neposredni bližini naslova Gosposvetska cesta 4. V prometni nesreči sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila znamke BMW temnejše barve in otrok, ki je prečkal prehod za pešce na skiroju, so pojasnili na Policijski upravi Maribor.

Morebitne očividce prometne nesreče prosijo, da pokličejo na interventno številko 113 ali anonimno številko 080 1200.