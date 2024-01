Izidi slaloma alpskih smučarjev v Schladmingu

* Izidi: 1. Linus Strasser (Nem) 1:45,20 50,46 54,74 2. Timon Haugan (Nor) 1:45,48 +0,28 50,56 54,92 3. Clement Noel (Fra) 1:46,22 +1,02 50,82 55,40 4. Marc Rochat (Švi) 1:46,28 +1,08 51,72 54,56 5. Manuel Feller (Avt) 1:46,34 +1,14 51,50 54,84 6. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:46,35 +1,15 51,44 54,91 7. Kristoffer Jakobsen (Šve) 1:46,49 +1,29 51,76 54,73 8. Daniel Yule (Švi) 1:46,52 +1,32 51,24 55,28 9. Tommaso Sala (Ita) 1:46,98 +1,78 51,88 55,10 10. Fabio Gstrein (Avt) 1:46,99 +1,79 53,06 53,93 ... - Slovenca Žan Kranjec in Tijan Marovt sta odstopila v prvi vožnji * Svetovni pokal, razvrstitev, moški: - skupno (21/41): 1. Marco Odermatt (Švi) 1256 2. Cyprien Sarrazin (Fra) 660 3. Manuel Feller (Avt) 559 4. Marco Schwarz (Avt) 464 5. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 440 6. Vincent Kriechmayr (Avt) 392 7. Dominik Paris (Ita) 379 8. Henrik Kristoffersen (Nor) 364 9. Loic Meillard (ŠviI) 326 10. Filip Zubčić (Hrv) 313 ... 19. Žan Kranjec (Slo) 226 73. Miha Hrobat (Slo) 56 127. Martin Čater (Slo) 6 ... - slalom (6/12): 1. Manuel Feller (Avt) 440 2. Linus Strasser (Nem) 308 3. Timon Haugan (Nor) 228 4. Clement Noel (Fra) 212 5. David Ryding (VBr) 205 6. Atle Lie McGrath (Nor) 192 7. Henrik Kristoffersen (Nor) 186 8. Daniel Yule (Švi) 185 9. Marc Rochat (Švi) 181 10. Marco Schwarz (Avt) 180 ...