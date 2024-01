Novak županom obljubil redno komunikacijo pri urejanju voda

Ljubljana, 24. januarja - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je danes s 160 župani in drugimi predstavniki občin razpravljal o urejanju voda in jim obljubil redno komunikacijo na to temo. Izpostavil je sredstva, ki jih je vlada zagotovila za izredne in dolgoročne ukrepe ter opozoril, da bodo zaradi podnebnih sprememb vremenski ekstremi vse pogostejši.