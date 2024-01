Zverev zadnji polfinalist v Melbournu, Bopanna najstarejša številka ena

Melbourne, 24. januarja - Znani so polfinalni pari prvega velikega teniškega turnirja sezone v Melbournu. Novaku Đokoviću in Janniku Sinnerju sta se pridružila Danil Medvedjev in Alexander Zverev. Pri dekletih sta danes četrtfinala dobili Zheng Qinwen in Dajana Jastremska, že včeraj pa sta bili uspešni Arina Sabalenka in Coco Gauff.