Ljubljanska borza: Delnice Petrola pridobile več kot štiri odstotke

Ljubljana, 24. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,42 odstotka. Večina delnic med blue chipi se je pocenila, medtem ko so delnice Petrola zrasle za 4,26 odstotka. Borzni posredniki so ustvarili za 1,78 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke in NLB.