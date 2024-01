Predlog strateških ciljev pri reorganizaciji RTVS bo vsebinsko najprej obravnavala komisija za razvoj

Ljubljana, 24. januarja - Člani sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ki so imeli danes na mizi predlog strateških ciljev pri reorganizaciji zavoda, so razpravljali le o tem, ali je nakazana smer prava. Predlog bo namreč najprej obravnavala komisija za razvoj. Nekateri svetniki so danes menili, da bi bilo treba še pred strateškimi cilji pripraviti vizijo zavoda.