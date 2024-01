V Hamburgu razstava del nemškega romantika Casparja Davida Friedricha

Hamburg, 27. januarja - Ob letošnji 250-letnici rojstva Casparja Davida Friedricha so v razstavišču Hamburger Kunsthalle na ogled postavili razstavo Caspar David Friedrich: Umetnost za novo dobo. Združuje približno 60 slik, med njimi so številna ikonična dela, ter približno 100 risb. Ob njih so na ogled izbrana dela približno 20 umetnikov iz Nemčije in tujine.