Deskarji na snegu danes za točke svetovnega pokala na Rogli

Rogla, 25. januarja - Na Rogli bo danes tekma svetovnega pokala deskarjev na snegu v paralelnem veleslalomu. Slovenci so imeli na prejšnjih 11 izvedbah tekmovanja lepe uspehe, na stopničkah so od aktivnih tekmovalcev že stali Žan Košir, Tim Mastnak in Rok Marguč, pričakujejo, da bo tako tudi letos.