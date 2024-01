V Srbiji festival Kustendorf z Matteom Garronejem kot gostom

Beograd, 25. januarja - V naselju Mokra gora v Srbiji so v torek s sloganom Ne nadzor, kinematografija! odprli filmski in glasbeni festival Kustendorf. Letošnje 17. izdaje se udeležuje tudi italijanski režiser Matteo Garrone, ki mu je ustanovitelj festivala, režiser Emir Kusturica podelil nagrado drevo življenja, ob tem so prikazali njegov najnovejši film Jaz, kapitan.