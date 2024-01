Kučerov prvi pri 80 točkah v sezoni

New York, 24. januarja - Ruski napadalec Tampe Nikita Kučerov je postal prvi igralec v letošnji sezoni severnoameriške profesionalne hokejske lige NHL, ki je dosegel mejo 80 doseženih točk. To mu je uspelo na tekmi v Philadelphii, kjer je Tampa zmagala še šestič na zadnjih sedmih tekmah. In to prepričljivo, z izidom 6:3.