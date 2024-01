Trump dosegel novo zmago v tekmi za republikansko predsedniško nominacijo

New York, 24. januarja - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je po strankarskih volitvah v Iowi v torek osvojil še strankarske volitve za izbiro predsedniškega kandidata republikanske stranke v državi New Hampshire. Ameriške televizije so ga razglasile za zmagovalca že po okrog 15 odstotkih preštetih glasov, ko je vodil pred Nikki Haley s 53 proti 45 odstotkom.